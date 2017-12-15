В столичной мэрии заявили, что в городе стало меньше бездомных собак

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 44103 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 25165 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103395 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105166 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121429 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104395 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106605 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112914 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117298 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123118 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В столичной мэрии заявили, что в городе стало меньше бездомных собак

В столичной мэрии заявили, что в городе стало меньше бездомных собак

Киев  •  УНН

 • 13795 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киевской городской государственной администрации заявляют о значительном сокращении количества бездомных животных в городе. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"По результатам исследований фонда Naturewatch Foundation, в июня 2016 года число домашних животных в Киеве - более 400 000 голов. Популяция бездомных собак в избранных секторах составляла около 2 600. По сравнению с 2011 годом, количество бездомных собак составляла 30 000, что говорит об успешности Программы контроля за содержанием домашних животных и регулировании численности бездомных животных гуманными методами и существенное уменьшение популяции бездомных животных в Киеве", - отмечается в сообщении.

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Напомним, депутаты Одесского городского совета поддержали проект "О мерах по защите кошек от жестокого обращения в Одессе".

Украинские Национальные Новости

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