В столичной мэрии заявили, что в городе стало меньше бездомных собак

"По результатам исследований фонда Naturewatch Foundation, в июня 2016 года число домашних животных в Киеве - более 400 000 голов. Популяция бездомных собак в избранных секторах составляла около 2 600. По сравнению с 2011 годом, количество бездомных собак составляла 30 000, что говорит об успешности Программы контроля за содержанием домашних животных и регулировании численности бездомных животных гуманными методами и существенное уменьшение популяции бездомных животных в Киеве", - отмечается в сообщении.

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Напомним, депутаты Одесского городского совета поддержали проект "О мерах по защите кошек от жестокого обращения в Одессе".