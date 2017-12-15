У столичній мерії заявили, що в місті стало менше безпритульних собак

“За результатами досліджень фонду Naturewatch Foundation, у червні 2016 року кількість домашніх тварин у м.Києві — понад 400 000 голів. Популяція безпритульних собак в обраних секторах становила близько 2 600. У порівнянні з 2011 роком, кількість безпритульних собак становила 30 000, що говорить про успішність Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами та істотне зменшення популяції безпритульних тварин у Києві”, — зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, депутати Одеської міської ради підтримали проект “Про заходи щодо захисту котів від жорстокого поводження в м.Одесі”.