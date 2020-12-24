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В StateWatch возмущены попытками Криклия отменить конкурс на должность директора "Украэроруха"

Киев • УНН

 • 14660 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украина имеет обязательства перед европейскими партнерами: формировать менеджмент на конкурсной и профессиональной основе. Однако министр инфраструктуры Владислав Криклий пытается отменить конкурс на должность директора “Украэрорух”, чтобы держать под ручным контролем государственное предприятие через своего “ставленника”. Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

В StateWatch возмущены попытками Криклия отменить конкурс на должность директора "Украэроруха"

“У нас есть с 2015 года обязательства перед нашими европейскими партнерами о том, что мы проведем реформу корпоративного управления в топ-15 предприятиях Украины, куда входит и „Украэрорух“, кстати. Эта реформа заключается в том, что должен формироваться менеджмент на конкурсных и профессиональных началах без какого-либо партийного квотирования или политического вмешательства”, — подчеркнул он.

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Каневский считает тревожным сигналом вмешательство министра инфраструктуры Владислава Криклия в действующее законодательство с целью отмены конкурса на должность директора “Украэроруха”.

“Если министр начинает рассказывать, как надо назначать директоров, то очевидно, что он преследует собственные цели взять таким образом под ручной контроль предприятие через своего ставленника. Это старая практика, она существовала до Криклия и, собственно, ее просят изменить международные партнеры... В Украине Мининфраструктуры вместо того, чтобы писать законы и нормативные акты, начинает управлять государственным предприятием: ставить свой менеджмент, контролировать финансовые процессы, тендеры, раздел имущества. Это приводит только к коррупции, потому что возникает большой соблазн завести своих людей на те же тендеры, в менеджмент, чтобы задать им большие зарплаты, а они потом этой зарплатой делились”, — отметил Каневский.

Напомним, что по информации народного депутата Сергея Бунина, Андрей Ярмак находится незаконно на посту исполняющего обязанности уже больше года. Согласно действующему законодательству, в должности исполняющего обязанности разрешено находиться до трех месяцев — на время проведения конкурса.

Кроме того, по словам Бунина, конкурс до сих пор проведен не был, ведь Ярмак не соответствует по образованию и опыту требованиям к должности директора “Украэроруха”. Именно поэтому, по мнению Бунина, министр инфраструктуры Криклий пытался изменить постановление Кабмина, чтобы на должности директора стратегического государственного предприятия можно было без конкурса оставить Андрея Ярмака.

Ранее пресс-служба “Украэроруха” в ответ на запрос УНН предоставила лишь краткую биографическую справку и.о. директора Ярмака, которая не содержала конкретной информации о его трудовом стаже и опыте работы. Не подтвердили там и проведение конкурса на должность.

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