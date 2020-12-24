У StateWatch обурені спробами Криклія скасувати конкурс на посаду директора “Украероруху”

“У нас є з 2015 року зобов’язання перед нашими європейськими партнерами про те, що ми проведемо реформу корпоративного управління в топ-15 підприємствах України, куди входить і „Украерорух“, до речі. Ця реформа полягає у тому, що має формуватися менеджмент на конкурсних і професійних засадах без будь-якого партійного квотування або політичного втручання”, — підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В “Украерорусі” точаться скандали навколо посади керівника: експерти розкрили причини

Канєвський вважає тривожним сигналом втручання міністра інфраструктури Владислава Криклія в чинне законодавство з метою скасування конкурсу на посаду директора “Украероруху”.

“Якщо міністр починає розповідати, як треба ставити директорів, то очевидно, що він переслідує власні цілі взяти таким чином під ручний контроль підприємство через свого ставленика. Це стара практика, вона існувала до Криклія і, власне, її просять змінити міжнародні партнери... В Україні Мінінфраструктури замість того, щоб писати закони та нормативні акти, починає керувати державним підприємством: ставити свій менеджмент, контролювати фінансові процеси, тендери, розподіл майна. Це призводить тільки до корупції, бо виникає велика спокуса завести своїх людей на ті ж тендери, у менеджмент, щоб поставити їм великі зарплати, а вони потім цією зарплатою ділилися”, — наголосив Канєвський.

Нагадаємо, що за інформацією народного депутата Сергія Буніна, Андрій Ярмак перебуває незаконно на посаді виконувача обов’язків вже понад рік. Згідно з чинним законодавством, на посаді виконувача обов’язків дозволено перебувати до трьох місяців — на час проведення конкурсу.

Крім того, за словами Буніна, конкурсу досі проведено не було, адже Ярмак не відповідає за освітою і досвідом вимогам до посади директора “Украероруху”. Саме тому, на переконання Буніна, міністр інфраструктури Криклій намагався змінити постанову Кабміну, щоб на посаді директора стратегічного державного підприємства можна було без конкурсу залишити Андрія Ярмака.

Раніше пресслужба “Украероруху” у відповідь на запит УНН надала лише коротку біографічну довідку в.о. директора Ярмака, яка не містила конкретної інформації про його трудовий стаж і досвід роботи. Не підтвердили там і проведення конкурсу на посаду.