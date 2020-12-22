В “Украерорусі” точаться скандали навколо посади керівника: експерти розкрили причини

Так, політичний експерт Віктор Прошкін вважає, що деструктивна практика призначення виконувачів обов’язків на посади давно поширена в Україні.

“Ця практика полягає в тому, що людину можна тримати у підвішеному стані досить довго та звільнити в будь-який момент. А людина, яка знаходиться в підвішеному стані, буде ухвалювати зручні рішення для тих людей, які його туди призначили. Люди — виконувачі обов’язків — знаходяться на відповідальних посадах, але фактично залишаються без відповідальності. І не несуть жодної відповідальності після звільнення. Навіть коли наступає така криза, як в “Украерорух”, — наголосив Прошкін.

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З ним погоджується і політолог Андрій Золотарьов, який припускає, що міністр інфраструктури Владислав Криклій за допомогою теперішнього в.о. директора Андрія Ярмака намагається втримати свій вплив над “Украерорухом”. Саме в цьому, на його думку, й полягає причина того, чому Криклій хоче скасувати конкурс на посаду директора “Украероруху” та залишити на посаді Андрія Ярмака.

“Мабуть, він (Владислав Криклій, — ред.) хоче посилити свій особистий персональний вплив на „Украерорух“. Але коли проштовхуються такі речі — обґрунтовано виникають дуже серйозні підозри щодо якоїсь нечесної гри. Це ж не тільки стратегічне підприємство, це і дуже багате підприємство — через яке проходить дуже великий обсяг коштів і закономірно виникає корупційна підозра. Саме тому такі пропозиції можуть стати предметом цікавості наших антикорупційних органів, я так думаю. Тому що в призначенні на посаду директора „Украероруху“ без конкурсу є дуже великі корупційні ризики”, — зазначив він.

Золотарьов упевнений, що при призначенні на такі ключові посади необхідно враховувати професійні якості та досвід кандидатів, а не особисті інтереси.

“При призначенні на такі посади в першу чергу мають враховуватися професійні якості, особливо у цій галузі, а не наближеність чи готовність брати участь у якихось сумнівних оборудках”, — підсумував він.

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов вважає, що міністр інфраструктури Владислав Криклій повинен був першим не допустити такої ситуації з призначенням на посаду людини без відповідного досвіду роботи, а не намагатися скасувати конкурс на посаду директора “Украероруху” заради нього.

“Криклій як профільний міністр мав взагалі не допустити такої ситуації, він перший би мав звертатися до Прем’єра як до свого безпосереднього начальника, щоб не допустити такої ситуації”, — зазначив він.

Жданов вважає, що порушення порядку в призначенні на посаду керівника “Украерорух” Андрія Ярмака — загрозливе явище для стратегічного державного підприємства.

“На жаль, у нас це тенденція всієї країни: команда Президента України Зеленського призначає людей за взагалі незрозумілим порядком, повністю ігноруючи закон”, — наголосив він.

Нагадаємо, у Державіаслужбі повідомили, що не погоджували кандидатуру виконувача обов’язків директора “Украерорух” Андрія Ярмака.