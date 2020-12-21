У Державіаслужбі не погоджували кандидатуру виконувача обов’язків директора “Украерорух” Андрія Ярмака

“Кандидатуру на погодження до нас не подавали”, — зазначив глава Державіаслужби.

Між тим, саме до компетенції Державіаслужби згідно з Положенням про Державну авіаційну службу України належать функції національного наглядового органу з питань аеронавігаційного обслуговування та організації повітряного руху. Саме тут, за словами народного депутата з фракції “Слуга народу” Сергія Буніна, повинні були погодити кандидатуру Ярмака на посаду керівника стратегічного державного підприємства.

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Зазначимо, що колектив “Украероруху” оскаржує законність перебування Андрія Ярмака на посаді виконувача обов’язків директора державного підприємства. У профспілці “Інженерно-технічні фахівці” навіть позиваються до Міністерства інфраструктури за бездіяльність профільного регулятора стосовно ігнорування вимог колективу розірвати трудовий договір з Ярмаком.

Своєю чергою нардеп Бунін наполягає, що в статусі виконувача обов’язків директора, згідно з чинним законодавством, Ярмак може перебувати не більше трьох місяців — на час проведення конкурсу. А Андрій Ярмак перебуває в статусі в.о. понад дев’ять місяців і без конкурсу очолює важливе стратегічне ДП “Украерорух”.

У пресслужбі “Украероруху” УНН не підтвердили проведення відповідного конкурсу, регламентованого законодавством на посаду директора “Украерорух”. Там вважають, що наказу міністра інфраструктури Владислава Криклія, погодженого з Урядом, достатньо для призначення керівника стратегічного держпідприємства.

“Призначення керівників підприємств, підпорядкованих Міністерству інфраструктури України, відбувається на підставі наказу міністра за погодженням із Урядом”, — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у профспілці “Інженерно-технічні фахівці” наголошують, що трудовий стаж і освіта Андрія Ярмака не відповідає законодавчим вимогам до посади директора “Украерорух”. У відповідь на запит УНН пресслужба “Украероруху” надала біографічну довідку в.о. директора Андрія Ярмака в загальному вигляді, без вказаних термінів його перебування на тій чи іншій посаді. Немає там також і повного переліку займаних ним посад. УНН написав ще один запит до “Украерорух” із проханням надати повну біографічну довідку їхнього керівника з переліком усіх займаних посад і терміном перебування на них.