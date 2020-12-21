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В Госавиаслужбе не согласовывали кандидатуру исполняющего обязанности директора "Украэрорух" Андрея Ярмака

Киев • УНН

 • 51058 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кандидатура Андрея Ярмака на должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия “Украэрорух” не согласовывалась с Государственной авиаслужбой Украины. Это в комментарии УНН подтвердил председатель Госавиаслужбы Александр Бильчук.

В Госавиаслужбе не согласовывали кандидатуру исполняющего обязанности директора "Украэрорух" Андрея Ярмака

"Кандидатуру на согласование к нам не подавали", - отметил глава Госавиаслужбы.

Между тем, именно к компетенции Госавиаслужбы согласно Положению о Государственной авиационной службе Украины относятся функции национального надзорного органа по вопросам аэронавигационного обслуживания и организации воздушного движения. Именно здесь, по словам народного депутата из фракции "Слуга народа" Сергея Бунина, должны были согласовать кандидатуру Ярмака на должность руководителя стратегического государственного предприятия.

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Отметим, что коллектив "Украэроруха" оспаривает законность пребывания Андрея Ярмака в должности исполняющего обязанности директора государственного предприятия. В профсоюзе "Инженерно-технические специалисты" даже подают в суд на Министерство инфраструктуры за бездействие профильного регулятора относительно игнорирования требований коллектива расторгнуть трудовой договор с Ярмаком.

В свою очередь нардеп Бунин настаивает, что в статусе исполняющего обязанности директора, согласно действующему законодательству, Ярмак может находиться не более трех месяцев - на время проведения конкурса. А Андрей Ярмак находится в статусе и.о. более девяти месяцев и без конкурса возглавляет важное стратегическое ГП "Украэрорух".

В пресс-службе "Украэроруха" УНН не подтвердили проведение соответствующего конкурса, регламентированного законодательством на должность директора "Украэроруха". Там считают, что приказа министра инфраструктуры Владислава Криклия, согласованного с Правительством, достаточно для назначения руководителя стратегического госпредприятия.

"Назначение руководителей предприятий, подчиненных Министерству инфраструктуры Украины, осуществляется на основании приказа министра по согласованию с Правительством", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в профсоюзе "Инженерно-технические специалисты" отмечают, что трудовой стаж и образование Андрея Ярмака не соответствует законодательным требованиям к должности директора "Украэроруха". В ответ на запрос УНН пресс-служба "Украэроруха" предоставила биографическую справку и.о. директора Андрея Ярмака в общем виде, без указания сроков его пребывания на той или иной должности. Нет там также и полного перечня занимаемых им должностей. УНН написал еще один запрос в "Украэрорух" с просьбой предоставить полную биографическую справку их руководителя с указанием всех занимаемых должностей и сроком пребывания на них.

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