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В "Украэрорухе" продолжаются скандалы вокруг должности руководителя: эксперты раскрыли причины

Киев • УНН

 • 22042 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Профсоюзы требуют у министра инфраструктуры Владислава Криклия расторгнуть трудовой договор с и.о. директора "Украэрорух" Андреем Ярмаком. В бытность госпредприятия на грани технического дефолта возникает вопрос: на сколько эффективные менеджеры находятся на руководящих должностях и способны ли они управлять кризисом. Эксперты рассказали УНН, почему Андрей Ярмак уже более года находится исполняющим обязанности и почему министр инфраструктуры Владислав Криклий пытается отменить конкурс на должность директора "Украэрорух".

В "Украэрорухе" продолжаются скандалы вокруг должности руководителя: эксперты раскрыли причины

Так, политический эксперт Виктор Прошкин считает, что деструктивная практика назначения исполняющих обязанности на должности давно распространена в Украине.

"Эта практика заключается в том, что человека можно держать в подвешенном состоянии достаточно долго и уволить в любой момент. А человек, который находится в подвешенном состоянии, будет принимать удобные решения для тех людей, которые его туда назначили. Люди - исполняющие обязанности - находятся на ответственных должностях, но фактически остаются без ответственности. И не несут никакой ответственности после увольнения. Даже когда наступает такой кризис, как в "Украэрорухе", - подчеркнул Прошкин.

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С ним соглашается и политолог Андрей Золотарев, который предполагает, что министр инфраструктуры Владислав Криклий с помощью настоящего и.о. директора Андрея Ярмака пытается удержать свое влияние над "Украэрорухом". Именно в этом, по его мнению, и заключается причина того, почему Криклий хочет отменить конкурс на должность директора "Украэроруха" и оставить на должности Андрея Ярмака.

"Видимо, он (Владислав Криклий - ред.) хочет усилить свой личное персональное влияние на "Украэрорух". Но когда проталкиваются такие вещи - обоснованно возникают очень серьезные подозрения относительно какой-то нечестной игры. Это не только стратегическое предприятие, это и очень богатое предприятие - через которое проходит очень большой объем средств и закономерно возникает коррупционное подозрение. Именно поэтому такие предложения могут стать предметом интереса наших антикоррупционных органов, я так думаю. Потому что в назначении на должность директора "Украэроруха" без конкурса очень большие коррупционные риски", - отметил он.

Золотарев уверен, что при назначении на ключевые должности необходимо учитывать профессиональные качества и опыт кандидатов, а не личные интересы.

"При назначении на такие должности в первую очередь должны учитываться профессиональные качества, особенно в этой области, а не близость или готовность участвовать в каких-то сомнительных сделках", - подытожил он.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов считает, что министр инфраструктуры Владислав Криклий должен был первым не допустить такой ситуации с назначением на должность человека без соответствующего опыта работы, а не пытаться отменить конкурс на должность директора "Украэроруха" ради него.

"Криклий как профильный министр должен был вообще не допустить такой ситуации, он первый должен был обращаться к Премьеру как к своему непосредственному начальнику, чтобы не допустить такой ситуации", - отметил он.

Жданов считает, что нарушение порядка в назначении на должность руководителя "Украэрорух" Андрея Ярмака - угрожающее явление для стратегического государственного предприятия.

"К сожалению, у нас это тенденция всей страны: команда Президента Украины Зеленского назначает людей по вообще непонятному порядку, полностью игнорируя закон", - подчеркнул он.

Напомним, в Госавиаслужбе сообщили, что не согласовывали кандидатуру исполняющего обязанности директора "Украэрорух" Андрея Ярмака.

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