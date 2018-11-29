В Стамбуле завершился Синод Вселенского патриархата
Киев • УНН
СТАМБУЛ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Стамбуле завершился Синод Вселенского патриархата, на котором должны біли рассмотреть текст разрешения на автокефалию для Украинской православной церкви, а также определить дату Объединительного собора, передает корреспондент УНН.
Сейчас идет служба Вселенского патриархата, посвященная апостолу Андрею, который считается покровителем Вселенской церкви.
После нее ожидается официальное заявление по результатам Синода.
Как сообщал УНН, сегодня станут известны результаты Синода Вселенского патриархата, на котором, как ожидается, будет прописан текст разрешения на автокефалию для Украинской православной церкви, а также определена дата Объединительного собора.
Напомним, 27 ноября в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
Отметим, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу для автокефалии Украинской православной церкви.
По так называемой дорожной карте, для получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.