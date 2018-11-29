Синод у Стамбулі сьогодні має затвердити текст Томосу для України

Сьогодні очікується, що після завершення Синоду Вселенського патріархату, який розпочався 27 листопада, митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату), повідомить про його результати щодо процедури надання Томосу для УПЦ.

Зокрема, Синод планував розглянути текст Томоса про автокефалію української Православної церкви та визначити дату Об'єднавчого собору в Україні для обрання предстоятеля, який і отримає Томос як документ.

Додамо, що сьогоднішнє засідання Синоду Вселенського патріархату вже розпочалось.

Нагадаємо, 27 листопада у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.