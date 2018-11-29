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Синод в Стамбуле сегодня должен утвердить текст Томоса для Украины

Синод в Стамбуле сегодня должен утвердить текст Томоса для Украины

Киев  •  УНН

 • 13481 просмотра

СТАМБУЛ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня станут известны результаты заседания Синода Вселенского патриархата, где, как ожидается, будет прописан текст разрешения на автокефалию для Украинской православной церкви, а также определена дата Объединительного собора, передает корреспондент УНН.

Сегодня ожидается, что после завершения Синода Вселенского патриархата, который начался 27 ноября, митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату), сообщит о его результатах по процедуре предоставления Томоса для УПЦ.

В частности, Синод планировал рассмотреть текст Томоса об автокефалии Украинской Православной церкви и определить дату Объединительного собора в Украине для избрания предстоятеля, который и получит Томос как документ.

Добавим, что сегодняшнее заседание Синода Вселенского патриархата уже началось.

Напомним, 27 ноября в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором должны объявить дату проведения собора поместной церкви Украины и могут утвердить Томос о предоставлении ей автокефалии.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной картой до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем — получение Томоса об автокефалии как документа.

Украинские Национальные Новости

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