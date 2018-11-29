У Стамбулі завершився Синод Вселенського патріархату
Київ • УНН
СТАМБУЛ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Стамбулі завершився Синод Вселенського патріархату, на якому мали розглянути текст дозволу на автокефалію для Українського православної церкви, а також визначити дата Об'єднавчого собору, передає кореспондент УНН.
Наразі триває служба Вселенського патріархату, присвячена апостолу Андрію, який вважається покровителем Вселенської церкви.
Після неї очікується офіційна заява за результатами Синоду.
Як повідомляв УНН, сьогодні стануть відомі результати Синоду Вселенського патріархату, де, як очікується, буде прописаний текст дозволу на автокефалію для Українського православної церкви, а також визначена дата Об’єднавчого собору.
Нагадаємо, 27 листопада у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Вселенського патріархату.
Зазначимо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
За так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім — отримання Томоса про автокефалію як документа.