В Стамбуле горит химическая фабрика
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Турции произошел пожар на химическом заводе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN Турции.
Сообщается, что на трехэтажной фабрике по производству химикатов, внезапно возник огонь. На месте работают 40 пожарных машин и 129 спасателей, периодически на месте инцидента слышатся звуки взрывов.
Причина пожара устанавливается.
Ранее УНН сообщал о том, что в Техасе загорелось хранилище нефтепродуктов. В воздух попал потенциально опасный дым.
Напомним, два человека госпитализированы после взрыва топлива в американском городе Лос-Анжелесе.