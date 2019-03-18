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У Техасі спалахнуло сховище з нафтопродуктами

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У Дір-Парку, що в Техасі зайнялося сховище нафтопродуктів. У повітря потрапив потенційно небезпечний дим. Про це повідомляє RT News App, передає УНН.

У Техасі спалахнуло сховище з нафтопродуктами

Повідомляється, що пожежа виникла о 10:22 за місцевим часом, охопивши резервуар, що містить легкозаймисту хімічну речовину, яка є компонентом бензину. Хімічна речовина описується як надзвичайно летюча і класифікується як канцерогенна.

На місце приїхали рятувальники, які намагаються загасити полум'я та не допустити його перекидання на сусідні резервуари.

Рятувальники та представники влади рекомендують місцевим жителям не виходити на вулиці та вимкнути вентиляцію та кондиціонери, аби токсичні речовини з повітрям не потрапляли в будинки. У свою чергу експерти, які перевіряли забрудненість повітря на токсичними речовинами, повідомили, що жителям міста пощастило, бо дим підіймався вгору.

У зв'язку з пожежею перекрили одну з головних вулиць міста. На момент займання на нафтосховищі було близько 30-ти співробітників, їх евакуювали та відвезли на безпечну відстань. Інформації про постраждалих та причини займання резервуару з нафтою немає.

Як повідомляв УНН, у Лос-Анжелесі двох людей госпіталізували після вибуху палива.

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