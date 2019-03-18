Двоє людей поранені під час вибуху у Лос-Анджелесі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Двох людей госпіталізували після вибуху палива в американському місті Лос-Анжелесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу пожежної служби міста.
Пожежники виїхали на повідомлення про запах газу і на місці події виявили, що протікає велика цистерна з паливом. Пари вступили в контакт з невідомим джерелом загоряння, що спровокувало вибух, після чого почалася пожежа. 72 пожежники загасили загорання за 1 годину 53 хвилини.
У результаті пожежі був пошкоджений двоповерховий будинок однієї сім'ї, яку переселили.
"Двоє цивільних пацієнтів були доставлені в місцеву лікарню з невідомими травмами", - додали пожежники.
Причину інциденту встановлюють. Спочатку повідомлялося, що тип палива - природний газ, але згодом було визначено, що це газолін, відзначили пожежники.
Повідомлень про травми пожежних немає, як і повідомлень про смертельні випадки.
Нагадаємо, вибух на газопроводі в Ірані забрав життя п'яти людей.