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Двоє людей поранені під час вибуху у Лос-Анджелесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Двох людей госпіталізували після вибуху палива в американському місті Лос-Анжелесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу пожежної служби міста.

Двоє людей поранені під час вибуху у Лос-Анджелесі

Пожежники виїхали на повідомлення про запах газу і на місці події виявили, що протікає велика цистерна з паливом. Пари вступили в контакт з невідомим джерелом загоряння, що спровокувало вибух, після чого почалася пожежа. 72 пожежники загасили загорання за 1 годину 53 хвилини.

У результаті пожежі був пошкоджений двоповерховий будинок однієї сім'ї, яку переселили.

"Двоє цивільних пацієнтів були доставлені в місцеву лікарню з невідомими травмами", - додали пожежники.

Причину інциденту встановлюють. Спочатку повідомлялося, що тип палива - природний газ, але згодом було визначено, що це газолін, відзначили пожежники.

Повідомлень про травми пожежних немає, як і повідомлень про смертельні випадки.

Нагадаємо, вибух на газопроводі в Ірані забрав життя п'яти людей.

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