Вибух на газопроводі в Ірані забрав життя п'яти людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У результаті вибуху газопроводу в південно-західному Ірані загинуло щонайменше п'ять осіб, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Вибух трубопроводу стався між містами Ахваз і Махшехр, недалеко від Перської затоки. Наразі інформації про причину вибуху не надходило.
За інформацією агентства, начальник пожежної служби Ахваза Алі Торабпур повідомив, що від вибуху загорілись автобус, вантажівка і приватний автомобіль. Ймовірно, що жертви та поранені були у цих транспортних засобах.
Варто зазначити, що Іран перебуває в зоні підвищеного ризику до подібних інцидентів через зношення газотранспортної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Венесуелі вибухнули резервуари з нафтою, постраждалих немає.