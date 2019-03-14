У Венесуелі вибухнули резервуари з нафтою, постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Резервуари з нафтою і розріджувачем вибухнули 13 березня на території НПЗ на півночі Венесуели. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Panorama.
Аварія сталася на території підприємства Petro San Felix в штаті Ансоатеги. У першому резервуарі зберігалася нафта, у другому - розчинник для неї.
В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Нагадаємо, Національна асамблея (однопалатний парламент) Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосила в понеділок режим надзвичайного стану в республіці через відключень електроенергії на більшій частині її території.