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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Венесуэле взорвались резервуары с нефтью, пострадавших нету

Киев • УНН

 • 18716 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Резервуары с нефтью и разбавителем взорвались 13 марта на территории НПЗ на севере Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Panorama.

В Венесуэле взорвались резервуары с нефтью, пострадавших нету

Авария произошла на территории предприятия Petro San Felix в штате Ансоатеги. В первом резервуаре хранилась нефть, во втором - растворитель для нее.

В результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила в понедельник режим чрезвычайного положения в республике из-за отключений электроэнергии на большей части ее территории.

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