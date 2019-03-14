В Венесуэле взорвались резервуары с нефтью, пострадавших нету
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Резервуары с нефтью и разбавителем взорвались 13 марта на территории НПЗ на севере Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Panorama.
Авария произошла на территории предприятия Petro San Felix в штате Ансоатеги. В первом резервуаре хранилась нефть, во втором - растворитель для нее.
В результате взрыва никто не пострадал.
Напомним, Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила в понедельник режим чрезвычайного положения в республике из-за отключений электроэнергии на большей части ее территории.