Взрыв на газопроводе в Иране унес жизни пяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В результате взрыва газопровода в юго-западном Иране погибли не менее пяти человек, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Взрыв трубопровода произошел между городами Ахваз и Махшехр, недалеко от Персидского залива. На данный момент информации о причине взрыва не поступало.
По информации агентства, начальник пожарной службы Ахваза Али Торабпур сообщил, что от взрыва загорелись автобус, грузовик и частный автомобиль. Вероятно, что жертвы и раненые находились в этих транспортных средствах.
Стоит отметить, что Иран находится в зоне повышенного риска относительно подобных инцидентов из-за износа газотранспортной инфраструктуры.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Венесуэле взорвались резервуары с нефтью, пострадавших нет.