Два человека ранены при взрыве в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Два человека госпитализированы после взрыва топлива в американском городе Лос-Анжелесе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу пожарной службы города.
Пожарные выехали на сообщение о запахе газа и на месте происшествия обнаружили, что протекает большая цистерна с топливом. Пары вступили в контакт с неизвестным источником возгорания, что спровоцировало взрыв, после чего начался пожар. 72 пожарные потушили возгорание за 1 час 53 минуты.
В результате пожара был поврежден двухэтажный дом одной семьи, которую переселили.
"Двое гражданских пациентов были доставлены в местную больницу с неизвестными травмами", - добавили пожарные.
Причину инцидента устанавливают. Сначала сообщалось, что тип топлива - природный газ, но позже было определено, что это газолин, отметили пожарные.
Сообщений о травмах пожарных нет, как и сообщений о смертельных случаях.
Напомним, взрыв на газопроводе в Иране унес жизни пяти человек.