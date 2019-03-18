В Техасе вспыхнуло хранилище с нефтепродуктами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Дир-Парке, что в Техасе, загорелось хранилище нефтепродуктов. В воздух попал потенциально опасный дым. Об этом сообщает RT News App, передает УНН.
Сообщается, что пожар возник в 10:22 по местному времени, охватив резервуар, содержащий легковоспламеняющиеся химическое вещество, которое является компонентом бензина. Химическое вещество описывается как чрезвычайно летучее и классифицируется как канцерогенное.
На место приехали спасатели, которые пытаются потушить пламя и не допустить его перемещение на соседние резервуары.
Спасатели и представители власти рекомендуют местным жителям не выходить на улицы и выключить вентиляцию и кондиционеры, чтобы токсичные вещества с воздухом не попадали в дома. В свою очередь эксперты, которые проверяли загрязненность воздуха на токсичные вещества, сообщили, что жителям города повезло, потому что дым поднимался вверх.
В связи с пожаром перекрыли одну из главных улиц города. На момент возгорания на нефтехранилище было около 30-ти сотрудников, их эвакуировали и увезли на безопасное расстояние. Информации о пострадавших и причины возгорания резервуара с нефтью нет.
Как сообщал УНН, в Лос-Анжелесе двух людей госпитализировали после взрыва топлива.