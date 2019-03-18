У Стамбулі палає хімічна фабрика
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Туреччині сталася пожежа на хімічному заводі. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN Туреччини.
Повідомляється, що на триповерхової фабриці з виробництва хімікатів, раптово виник вогонь. На місці працюють 40 пожежних машин і 129 рятувальників, періодично на місці інциденту чуються звуки вибухів.
Причина пожежі встановлюється.
Раніше УНН повідомляв про те, що в Техасі загорілося сховище нафтопродуктів. У повітря потрапив потенційно небезпечний дим.
Нагадаємо, двоє людей госпіталізовані після вибуху палива в американському місті Лос-Анжелесі.