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В США появился новый кандидат на пост президента

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Соединенных Штатах появился новый кандидат на пост президента страны. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Американский радиоведущий Ларри Элдер объявил, что начинает свою президентскую кампанию, выдвигая на пост президента США собственную кандидатуру от Республиканской партии.

"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — сказал Элдер в эфире Fox News.

Отвечая на вопрос о ключевых причинах его решения, Элдер указал на безопасность границы и отметил, что демократы  вешают на Америку расистский ярлык. 

Как говорится в источнике, Элдер был сторонником Трампа. Он выступал против большинства ограничений Covid-19, минимальной зарплаты, безналичного залога и прекращения финансирования полиции.

Последние несколько десятилетий Элдер провел в медиаиндустрии, был радиоведущим и написал несколько книг. Также, он когда-то занимался юридической практикой и основал собственную юридическую фирму по трудоустройству Laurence A. Elder & Associates, которой он владел в течение 15 лет.

Элдер также имел дело с обвинениями в домашнем насилии со стороны бывшей невесты. Сам радиоведущий все обвинения отрицал.

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