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У США надійшов у продаж "розумний" пістолет з функцією розпізнавання обличчя

У США надійшов у продаж "розумний" пістолет з функцією розпізнавання обличчя

Київ • УНН

 • 918116 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Компанія Biofire Tech з Колорадо приймає замовлення на "розумну" зброю з технологією розпізнавання осіб - новітню розробку в галузі персоналізованої зброї, з якої можуть стріляти лише перевірені користувачі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Але на знак довгого та складного шляху, який довелося пройти "розумному" агрегату, прототип двічі не вистрілив під час демонстрації для Reuters цього тижня. Засновник і генеральний директор компанії Кай Клопфер сказав, що програмне забезпечення та електроніка були повністю протестовані, і відмова була пов'язана з механічною зброєю, яка була зроблена з передсерійних та прототипних частин.

В інших випадках під час демонстрації зброя успішно стріляла, і технологія розпізнавання облич працювала, додає агентство.
Пістолет Biofire також можна активувати за допомогою зчитувача відбитків пальців, однієї з кількох функцій інтелектуальної зброї, призначених для запобігання випадковим пострілам дітьми, скорочення самогубств, захисту поліції від захоплення зброї або викрадення зброї.

За заявою Biofire, перші готові для споживача версії 9-мм пістолета можуть бути відправлені клієнтам, які оформили попереднє замовлення вже в четвертому кварталі цього року, а стандартна модель вартістю 1499 доларів, можливо, буде доступна в другому кварталі 2024 року.

Це може зробити його першою комерційно доступною "розумною" зброєю у Сполучених Штатах з того часу, як "Арматікс" ненадовго надійшов у продаж у 2014 році. Принаймні дві інші американські компанії, LodeStar Works і Free State Firearms, також намагаються вивести "розумну" зброю на ринок.

Багато ентузіастів зброї скептично ставляться до технології "розумної" зброї, побоюючись, що вона вийде з ладу, коли зброя знадобиться для самооборони будь-якої миті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США "озброєні до зубів": зброї більше, ніж мирних жителів

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