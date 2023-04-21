В США поступил в продажу "умный" пистолет с функцией распознавания лица

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Но в знак долгого и сложного пути, который пришлось пройти "умному" агрегату, прототип дважды не выстрелил во время демонстрации для Reuters на этой неделе. Основатель и генеральный директор компании Кай Клопфер сказал, что программное обеспечение и электроника были полностью протестированы, и отказ был связан с механическим оружием, которое было сделано из предсерийных и прототипных частей.

В других случаях во время демонстрации оружие успешно стреляло, и технология распознавания лиц работала, добавляет агентство. Пистолет Biofire также можно активировать с помощью считывателя отпечатков пальцев, одной из нескольких функций интеллектуального оружия, предназначенных для предотвращения случайных выстрелов детьми, сокращения самоубийств, защиты полиции от захвата оружия или похищения оружия.

По заявлению Biofire, первые готовые для потребителя версии 9-мм пистолета могут быть отправлены клиентам, оформившим предварительный заказ уже в четвертом квартале этого года, а стандартная модель стоимостью 1499 долларов, возможно, будет доступна во втором квартале 2024 года.

Это может сделать его первым коммерчески доступным "умным" оружием в Соединенных Штатах с тех пор, как "Арматикс" ненадолго поступил в продажу в 2014 году. По крайней мере две другие американские компании, LodeStar Works и Free State Firearms, также пытаются вывести "умное" оружие на рынок.

Многие энтузиасты оружия скептически относятся к технологии "умного" оружия, опасаясь, что она выйдет из строя, когда оружие понадобится для самообороны в любой момент.

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