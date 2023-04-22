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У США з'явився новий кандидат на пост президента

У США з'явився новий кандидат на пост президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Сполучених Штатах з'явився новий кандидат на пост президента країни. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Американський радіоведучий Ларрі Елдер оголосив, що розпочинає свою президентську кампанію, висуваючи на пост президента США власну кандидатуру від Республіканської партії.

"Я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", — сказав Елдер в ефірі Fox News.

Відповідаючи на питання про ключові причини його рішення, Елдер вказав на безпеку кордону та зазначив, що демократи  вішають на Америку расистський ярлик. 

Як йдеться в джерелі, Елдер був прихильником Трампа. Він виступав проти більшості обмежень Covid-19, мінімальної зарплати, безготівкової застави та припинення фінансування поліції.

Останні кілька десятиліть Елдер провів у медіаіндустрії, був радіоведучим та написав кілька книг. Також, він колись займався юридичною практикою та заснував власну юридичну фірму з працевлаштування Laurence A. Elder & Associates, якою він володів протягом 15 років.

Елдер також мав справу зі звинуваченнями у домашньому насильстві з боку своєї колишньої нареченої. Сам радіоведучий всі звинувачення заперечував.  

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