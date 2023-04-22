У США з'явився новий кандидат на пост президента
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Сполучених Штатах з'явився новий кандидат на пост президента країни. Про це пише CNN, передає УНН.
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Американський радіоведучий Ларрі Елдер оголосив, що розпочинає свою президентську кампанію, висуваючи на пост президента США власну кандидатуру від Республіканської партії.
"Я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", — сказав Елдер в ефірі Fox News.
Відповідаючи на питання про ключові причини його рішення, Елдер вказав на безпеку кордону та зазначив, що демократи вішають на Америку расистський ярлик.
Як йдеться в джерелі, Елдер був прихильником Трампа. Він виступав проти більшості обмежень Covid-19, мінімальної зарплати, безготівкової застави та припинення фінансування поліції.
Останні кілька десятиліть Елдер провів у медіаіндустрії, був радіоведучим та написав кілька книг. Також, він колись займався юридичною практикою та заснував власну юридичну фірму з працевлаштування Laurence A. Elder & Associates, якою він володів протягом 15 років.
Елдер також мав справу зі звинуваченнями у домашньому насильстві з боку своєї колишньої нареченої. Сам радіоведучий всі звинувачення заперечував.
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