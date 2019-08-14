В США считают, что взрыв в России произошел во время испытания гиперзвуковой ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Взрыв на полигоне под Северодвинске Архангельской области (РФ), который произошел на прошлой неделе, был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Официальный представитель США, выступая на условиях анонимности заявил, что Вашингтон пока не готов сказать, был ли это ядерный взрыв, но считает, что в нем присутствуют радиоактивные элементы.
Как заявил журналистам чиновник, взрыв может стать потенциально значительным препятствием для российской программы, хотя остается неясным, вызванный он неудачей запуска.
По словам чиновника, попытки России создать гиперзвуковые крылатые ракеты подняли вопрос о том, следует ли продолжать так называемое ядерное соглашение "Новый старт", срок действия которого заканчивается в начале 2021 года.
Напомним, взрыв российской ракеты "Буревестник" на ядерном топливе вызвал у Трампа беспокойство о состоянии воздуха - и одновременно уверенность, что у США лучшие технологии. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.