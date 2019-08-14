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У США вважають, що вибух у Росії стався під час випробування гіперзвукової ракети

У США вважають, що вибух у Росії стався під час випробування гіперзвукової ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вибух на полігоні під Северодвінську Архангельської області (РФ), який відбувся минулого тижня, був пов'язаний з випробуванням гіперзвукової крилатої ракети. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Офіційний представник США, виступаючи на умовах анонімності заявив, що Вашингтон поки не готовий сказати, чи був це ядерний вибух, але вважає, що в ньому присутні радіоактивні елементи.

Як заявив журналістам чиновник, вибух може стати потенційно значною перешкодою для російської програми, хоча залишається незрозумілим, чи викликаний він невдачею запуску.

За словами чиновника, спроби Росії розробити гіперзвукові крилаті ракети підняли питання про те, чи слід продовжувати так зване ядерну угоду "Новий старт", термін дії якого закінчується на початку 2021 року.

Нагадаємо, вибух російської ракети "Буревісник" на ядерному паливі викликав у Трампа занепокоєння щодо стану повітря - і водночас упевненість, що США мають кращі технології. Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

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