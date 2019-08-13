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Трамп прокоментував вибух ракети в Росії

Трамп прокоментував вибух ракети в Росії

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вибух російської ракети "Буревісник" на ядерному паливі викликав у Трампа занепокоєння щодо стану повітря - і водночас упевненість, що США мають кращі технології. Про це Дональд Трамп написав у Twitter, повідомляє УНН.

"Вибух російської ракети Skyfall (назва ракети "Буревісник" за класифікацією НАТО) викликає занепокоєння щодо стану повітря навколо обʼєкта та далеко за його межами. Негаразд!", - зауважив президент США.

Він додав, що Сполучені Штати роблять власні висновки з вибуху внаслідок невдалого випробування ракети.

"У нас є схожі, але більш розвинені технології", - написав він.

Нагадаємо, американські експерти в області ядерних технологій заявили, що вони підозрюють, що вибух і викид радіації на півночі Росії стався під час випробувань крилатої ракети з ядерними двигунами, про які президент Володимир Путін заявляв в минулому році.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019

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