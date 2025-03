Трамп прокомментировал взрыв ракеты в России

"Взрыв российской ракеты Skyfall (название ракеты" Буревестник "по классификации НАТО) вызывает беспокойство относительно состояния воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!", - отметил президент США.

Он добавил, что Соединенные Штаты делают собственные выводы из взрыва вследствие неудачного испытания ракеты.

"У нас есть похожие, но более развитые технологии", - написал он.

Напомним, американские эксперты в области ядерных технологий заявили в пятницу, что они подозревают, что взрыв и выброс радиации на севере России на этой неделе произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерными двигателями, о которых президент Владимир Путин заявлял в прошлом году.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019