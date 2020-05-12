В США признали, что измерение температуры неэффективно в отслеживании больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По данным исследования, проведенного экспертами Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, измерения температуры, проводившееся у пассажиров в аэропортах США в начале пандемии коронавируса были неэффективны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В CDC уверены, что люди могут являться распространителем вируса, даже не имея таких симптомов, как повышенная температура тела.
США с 3 февраля начали измерять температуру, а также опрашивать пассажиров, прибывавших из Китая.
Позднее эта мера была распространена на въезжающих из Ирана.
Напомним, пограничники за месяц температурного скрининга проверили более 2,7 млн человек.