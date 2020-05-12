У США визнали, що вимірювання температури неефективне у відстеженні хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За даними дослідження, проведеного експертами Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC) США, вимірювання температури, що проводилося у пасажирів в аеропортах США на початку пандемії коронавірусу було неефективним. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У CDC впевнені, що люди можуть бути розповсюджувачем вірусу, навіть не маючи таких симптомів, як підвищена температура тіла.
США з 3 лютого почали вимірювати температуру, а також опитувати пасажирів, які прибували з Китаю.
Пізніше ця міра була поширена на в'їжджаючих з Ірану.
Нагадаємо, прикордонники в Україні за місяць температурного скринінгу перевірили понад 2,7 млн людей.