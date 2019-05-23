В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне, но без СССР

“После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу... Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне”, — говорится в описании к монете.

На аверсе монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн (руководивший Штатами в 1945-1953 годах) и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший впоследствии 34-м президентом США. На реверсе помимо флагов США, Великобритании и Франции изображены сверху специальный знак 75-й годовщины победы, а снизу даты юбилея — 1945 — 2020 годы.

Производитель называет монету “впечатляющим патриотическим подарком” и призывает делать заказы, прогнозируя на нее высокий спрос.

Как сообщал УНН, сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.