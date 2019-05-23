У США випустили монету з союзниками у Другій світовій війні, але без СРСР

КИЇВ. 23 травня. УНН. Американська компанія Bradford Exchange, що займається виготовленням сувенірної продукції, випустила монету до 75-річчя закінчення Другої світової війни з країнами-союзниками. На зворотному боці монети зображені прапори США, Великої Британії і Франції, прапора СРСР серед них немає. Компанія продає такі монети за 39.99 доларів за штуку, що видно з інформації на її сайті, інформує УНН.