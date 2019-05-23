У США випустили монету з союзниками у Другій світовій війні, але без СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Американська компанія Bradford Exchange, що займається виготовленням сувенірної продукції, випустила монету до 75-річчя закінчення Другої світової війни з країнами-союзниками. На зворотному боці монети зображені прапори США, Великої Британії і Франції, прапора СРСР серед них немає. Компанія продає такі монети за 39.99 доларів за штуку, що видно з інформації на її сайті, інформує УНН.
“Після довгих чотирьох років війни і жертв у Другій світовій війні союзники нарешті здобули перемогу... Згадайте всіх тих, хто забезпечив нам свободу, якою ми насолоджуємося сьогодні, за допомогою цієї колекції монет, присвяченій 75-й річниці перемоги у Другій світовій війні”, — йдеться в описі до монети.
На аверсі монети зображені 33-й президент США Гаррі Трумен (керував Штатами в 1945-1953 роках) і генерал армії Дуайт Ейзенхауер, який став згодом 34-м президентом США. На реверсі крім прапорів США, Великої Британії і Франції зображені зверху спеціальний знак 75-ї річниці перемоги, а знизу дати ювілею — 1945 — 2020 роки.
Виробник називає монету “вражаючим патріотичним подарунком” і закликає робити замовлення, прогнозуючи на неї високий попит.
Як повідомляв УНН, сейм Латвії визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.