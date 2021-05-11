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В США отказались транслировать премию "Золотой глобус" из-за расового вопроса

В США отказались транслировать премию "Золотой глобус" из-за расового вопроса

Киев  •  УНН

 • 23061 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии "Золотой глобус", не будет делать это в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной мере разнообразие американского общества. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании, передает УНН.

Цитата

"Мы продолжаем верить, что Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (именно ее члены занимаются определением обладателей премии. - ред.) серьезно настроена по масштабных реформ. Однако изменения такого рода требуют времени и усилий, и мы считаем, что ассоциации нужно время, чтобы все сделать правильно", - отмечается в сообщении.

"Если организация осуществит свои намерения, мы надеемся, что можем транслировать церемонию в 2023 году", - добавили в NBC. Кто будет транслировать вручения премий в 2022 году, пока неизвестно.

Детали

В феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии, состоящий из 87 журналистов, темнокожих. Организаторы обещали исправить это упущение и "сделать необходимые изменения" как в самой организации, так и "в индустрии в целом".

Справка

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемой Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США только "Оскару". Награда вручается по итогам прошлого года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Напомни

Фильм "Земля кочевников" был удостоен главных наград Американской и Британской киноакадемий, "Золотого глобуса", а также Венецианского кинофестиваля. Сама Хлоя Чжао стала второй - после Кэтрин Бигелоу - в истории женщиной, получившей режиссерский "Оскар" .

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