Оголошено цьогорічного лауреата премії "Оскар" за кращу режисуру

Основні претенденти

На нагороду в даній категорії також претендували Еміральди Феннел ("Дівчина, що подає надії", Promising Young Woman, 2020), Лі Айзек Чун ("Мінар", Minari, 2020), Девід Фінчер ("Манк", Mank, 2020) і Томас Вінтенберг ("Ще по одній", Druk, 2020).

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Чжао народилася в Китаї, але живе і працює в США. Вона раніше отримала премію Гільдії режисерів США в ключовий номінації за роботу над фільмом "Земля кочівників". Крім того, Чжао була удостоєна "Золотого глобуса" за кращу режисуру.

Про фільм

Картина "Земля кочівників" оповідає про жінку, що залишилася без роботи та яка змушена поневірятися по США. Стрічка була удостоєна "Золотого глобуса" в номінації "Кращий драматичний фільм", а також інших престижних премій.

Контекст

93-а церемонія вручення премії “Оскар” за заслуги в галузі кінематографу проходить через пандемію COVID-19 в оновленому форматі відразу в декількох місцях. В якості двох основних майданчиків використовується театр Dolby на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) і центральний залізничний вокзал міста Union Station.

“Оскар-2021” повинен був пройти 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.

Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі COVID-19.

Довідка

Перенесення “Оскара-2021” — четверте за всю історію церемонії. У 1938 році її не провели вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му — через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му — через замах на президента США Рональда Рейгана.