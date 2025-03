У США вручили "Оскар" за кращий оригінальний сценарій

Про фільм-переможець та інших кандидатів

Автором сценарію виступила сама Феннел. Разом з її картиною на нагороду в цій категорії претендували фільми “Мінар” (Minari, 2020) американського режисера корейського походження Лі Айзека Чуна, “Іуда і чорний месія” (Judas And The Black Messiah, 2021) режисера Шаки Кінга, “Звук металу” (Sound of Metal, 2019) Даріуса Мардера і “Суд над чиказької сімкою” (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркіна.

В аналогічній номінації за кращий адаптований сценарій перемогу здобув фільм “Батько” (The Father, 2020) Флоріана Зеллера, який також виступив його сценаристом. Разом з цією картиною на нагороду претендували стрічки “Земля кочівників” (Nomadland, 2020) Хлої Чжао, “Одна ніч в Майамі” (One Night in Miami, 2020) Реджини Кінг, “Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm, 2020) Джейсона Уолінера і “Білий тигр” (The White Tiger, 2020) Раміна Бахрані.

Контекст

93-а церемонія вручення премії “Оскар” за заслуги в галузі кінематографу проходить через пандемію COVID-19 в оновленому форматі відразу в декількох місцях. В якості двох основних майданчиків використовується театр Dolby на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) і центральний залізничний вокзал міста Union Station.

“Оскар-2021” повинен був пройти 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.

Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі COVID-19.

Довідка

Перенесення “Оскара-2021” — четверте за всю історію церемонії. У 1938 році її не провели вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му — через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му — через замах на президента США Рональда Рейгана.