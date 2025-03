В США вручили "Оскар" за лучший оригинальный сценарий

О фильме-победитель и других кандидатах

Автором сценария выступила сама Феннел. Вместе с ее картиной на награду в этой категории претендовали фильмы “Минар” (Minari, 2020) американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна, “Иуда и черный мессия” (Judas And The Black Messiah, 2021) режиссера Шаки Кинга, “Звук металла” (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера и “Суд над чикагской семеркой” (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина.

В аналогичной номинации за лучший адаптированный сценарий победил фильм “Отец” (The Father, 2020) Флориана Зеллера, который также выступил его сценаристом. Вместе с этой картиной на награду претендовали ленты “Земля кочевников” (Nomadland, 2020) Хлои Чжао, “Одна ночь в Майами” (One Night in Miami, 2020) Реджины Кинг, “Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm, 2020) Джейсона Уолинера и “Белый тигр” (The White Tiger, 2020) Рамина Бахрани.

Контекст

Девяносто третяя церемония вручения премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа проходит через пандемии COVID-19 в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр Dolby на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и центральный железнодорожный вокзал Union Station.

“Оскар-2021” должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили к рассмотрению картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах.

Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.

Справка

Перенос “Оскара-2021” — четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провели вовремя из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м — за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м — за покушения на президента США Рональда Рейгана.