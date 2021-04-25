Сьогодні в США вручать премію Американської кіноакадемії "Оскар-2021"

Деталі

Цього року церемонія пройде в зміненому форматі через пандемію коронавірусу, а її головна локація з Театру Долбі переміститься на головний залізничний вокзал Лос-Анджелеса Union Station.

Крім того, продюсери 93-ї церемонії Оскар заздалегідь повідомили, що вона буде схожою на справжній фільм: виступам лауреатів буде відведено більше часу, ніж в попередні роки, а їхні захисні маски відіграватимуть особливу роль.

Хоча організатори Оскара 2021 вирішили відмовитися від використання зв’язку на зразок Zoom і проводити вручення в традиційному форматі, через пандемію право на відвідування шоу буде тільки у номінантів, їхніх гостей і ведучих.

Більш того, для тих претендентів на нагороду, які через коронавірусні обмеження не зможуть прибути до Лос-Анджелеса, будуть організовані локації в Європі - в Лондоні та Парижі.

Цьогоріч на перемогу в головній номінації Оскара - Найкращий фільм - претендують вісім картин:



"Манк" Девіда Фінчера



"Земля кочівників" Хлої Чжао



"Суд над чиказькою сімкою" Аарона Соркіна



"Перспективна дівчина" Емеральд Феннел,



"Звук металу" Даріуса Мардера



"Батько" Флоріана Зеллера



"Мінарі" Лі Айзека Чуна



"Юда і чорний месія" Шака Кінга.



За статуетку в номінації Найкраща актриса змагатимуться:



Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)



Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)



Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)



Френсіс Макдорманд (Земля кочівників)



Кері Малліган (Перспективна дівчина).



За перемогу на Оскарі 2021 у номінації Найкращий актор поборються:



Різ Ахмед (Звук металу)



Чедвік Боузман (посмертно, Ма Рейні: Мати блюзу)



Ентоні Хопкінс (Батько)



Гері Олдмен (Манк)



Стівен Ян (Мінарі).



Церемонії передуватиме 90-хвилинне попереднє шоу, яке включатиме виступи п’яти номінантів у категорії Оригінальна пісня, які були заздалегідь записані на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі та в Ісландії.

В ході вручення на сцену вийдуть як мінімум 15 зіркових гостей, які оголосять лауреатів. Серед них торішні переможці в особі Бреда Пітта, Лори Дерн, Хоакіна Фенікса, Рене Зеллвегер і Пон Джун-хо, а також Холлі Беррі, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Різ Уізерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марлі Метлін і Ріта Морено.

Доповнення

"Оскар-2021" повинен був пройти 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.

Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі COVID-19.

Довідка

Перенесення "Оскара-2021" - четвертий за всю історію церемонії. У 1938 році її не провела вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му - через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му - через замах на президента США Рональда Рейгана.

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