Сьогодні в США вручать премію Американської кіноакадемії "Оскар-2021"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, пізно ввечері в Лос-Анджелесі відбудеться 93-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії - Оскар. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт кінопремії.
Деталі
Цього року церемонія пройде в зміненому форматі через пандемію коронавірусу, а її головна локація з Театру Долбі переміститься на головний залізничний вокзал Лос-Анджелеса Union Station.
Крім того, продюсери 93-ї церемонії Оскар заздалегідь повідомили, що вона буде схожою на справжній фільм: виступам лауреатів буде відведено більше часу, ніж в попередні роки, а їхні захисні маски відіграватимуть особливу роль.
Хоча організатори Оскара 2021 вирішили відмовитися від використання зв’язку на зразок Zoom і проводити вручення в традиційному форматі, через пандемію право на відвідування шоу буде тільки у номінантів, їхніх гостей і ведучих.
Більш того, для тих претендентів на нагороду, які через коронавірусні обмеження не зможуть прибути до Лос-Анджелеса, будуть організовані локації в Європі - в Лондоні та Парижі.
Цьогоріч на перемогу в головній номінації Оскара - Найкращий фільм - претендують вісім картин:
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- "Манк" Девіда Фінчера
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- "Земля кочівників" Хлої Чжао
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- "Суд над чиказькою сімкою" Аарона Соркіна
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- "Перспективна дівчина" Емеральд Феннел,
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- "Звук металу" Даріуса Мардера
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- "Батько" Флоріана Зеллера
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- "Мінарі" Лі Айзека Чуна
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- "Юда і чорний месія" Шака Кінга.
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За статуетку в номінації Найкраща актриса змагатимуться:
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- Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)
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- Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)
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- Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)
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- Френсіс Макдорманд (Земля кочівників)
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- Кері Малліган (Перспективна дівчина).
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За перемогу на Оскарі 2021 у номінації Найкращий актор поборються:
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- Різ Ахмед (Звук металу)
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- Чедвік Боузман (посмертно, Ма Рейні: Мати блюзу)
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- Ентоні Хопкінс (Батько)
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- Гері Олдмен (Манк)
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- Стівен Ян (Мінарі).
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Церемонії передуватиме 90-хвилинне попереднє шоу, яке включатиме виступи п’яти номінантів у категорії Оригінальна пісня, які були заздалегідь записані на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі та в Ісландії.
В ході вручення на сцену вийдуть як мінімум 15 зіркових гостей, які оголосять лауреатів. Серед них торішні переможці в особі Бреда Пітта, Лори Дерн, Хоакіна Фенікса, Рене Зеллвегер і Пон Джун-хо, а також Холлі Беррі, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Різ Уізерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марлі Метлін і Ріта Морено.
Доповнення
"Оскар-2021" повинен був пройти 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.
Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі COVID-19.
Довідка
Перенесення "Оскара-2021" - четвертий за всю історію церемонії. У 1938 році її не провела вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му - через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му - через замах на президента США Рональда Рейгана.