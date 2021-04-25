Сегодня в США вручат премию Американской киноакадемии "Оскар-2021"

Детали

В этом году церемония пройдет в измененном формате из-за пандемии коронавируса, а ее главная локация из Театра Долби переместится на главный железнодорожный вокзал Лос-Анджелеса Union Station.

Кроме того, продюсеры 93-й церемонии Оскар заранее сообщили, что она будет похожа на настоящий фильм: выступлениям лауреатов будет отведено больше времени, чем в предыдущие годы, а их защитные маски будут играть особую роль.

Хотя организаторы Оскара-2021 решили отказаться от использования связи типа Zoom и проводить вручение в традиционном формате, из-за пандемии право на посещение шоу будет только в номинантов, их гостей и ведущих.

Более того, для тех претендентов на награду, которые из-за коронавирусных ограничений не смогут прибыть в Лос-Анджелес, будут организованы локации в Европе - в Лондоне и Париже.

В этом году на победу в главной номинации Оскара - Лучший фильм - претендуют восемь картин:



"Манк" Дэвида Финчера



"Земля кочевников" Хлои Чжао



"Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина



"Перспективная девушка" Эмеральд Феннел,



"Звук металла" Дариуса Мардера



"Отец" Флориана Зеллера



"Минар" Ли Айзека Чуна



"Иуда и черный мессия" Шака Кинга.



За статуэтку в номинации Лучшая актриса будут соревноваться:



Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)



Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей)



Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)



Фрэнсис МакДорманд (Земля кочевников)



Кэри Маллиган (Перспективная девушка).



За победу на Оскаре-2021 в номинации Лучший актер поборются:



Риз Ахмед (Звук металла)



Чедвик Боузман (посмертно, Ма Рейни: Мать блюза)



Энтони Хопкинс (Отец)



Гэри Олдмен (Манк)



Стивен Ян (Минар).



Церемонии будет предшествовать 90-минутное предварительное шоу, которое будет включать выступления пяти номинантов в категории Оригинальное песня, которые были заранее записаны на крыше нового Музея Киноакадемии в Лос-Анджелесе и в Исландии.

В ходе вручения на сцену выйдут как минимум 15 звездных гостей, которые объявят лауреатов. Среди них прошлогодние победители в лице Брэда Питта, Лори Дерн, Хоакина Феникса, Рене Зеллвегер и Пон Джун-хо, а также Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Риз Уизерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марли Мэтлин и Рита Морено.

Дополнение

"Оскар-2021" должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили к рассмотрению картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах.

Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.

Справка

Перенос "Оскара-2021" - четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провела вовремя из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м - из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м - из-за покушения на президента США Рональда Рейгана.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный The Academy (@theacademy)