Сегодня в США вручат премию Американской киноакадемии "Оскар-2021"

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 46425 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 121346 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 176814 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 179378 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 263479 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 305417 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155817 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142760 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 262038 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126232 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 180972 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 162614 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 198764 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 83233 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 167279 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 305406 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 262031 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 418251 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 384415 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 368011 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 31833 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 167279 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 198764 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 180972 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 263466 просмотра
Актуальное
Сегодня в США вручат премию Американской киноакадемии "Оскар-2021"

Сегодня в США вручат премию Американской киноакадемии "Оскар-2021"

Киев  •  УНН

 • 20375 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, поздно вечером в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии - Оскар. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт кинопремии.

Детали

В этом году церемония пройдет в измененном формате из-за пандемии коронавируса, а ее главная локация из Театра Долби переместится на главный железнодорожный вокзал Лос-Анджелеса Union Station.

Кроме того, продюсеры 93-й церемонии Оскар заранее сообщили, что она будет похожа на настоящий фильм: выступлениям лауреатов будет отведено больше времени, чем в предыдущие годы, а их защитные маски будут играть особую роль.

Хотя организаторы Оскара-2021 решили отказаться от использования связи типа Zoom и проводить вручение в традиционном формате, из-за пандемии право на посещение шоу будет только в номинантов, их гостей и ведущих.

Более того, для тех претендентов на награду, которые из-за коронавирусных ограничений не смогут прибыть в Лос-Анджелес, будут организованы локации в Европе - в Лондоне и Париже.

В этом году на победу в главной номинации Оскара - Лучший фильм - претендуют восемь картин:

  • "Манк" Дэвида Финчера
  • "Земля кочевников" Хлои Чжао
  • "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина
  • "Перспективная девушка" Эмеральд Феннел,
  • "Звук металла" Дариуса Мардера
  • "Отец" Флориана Зеллера
  • "Минар" Ли Айзека Чуна
  • "Иуда и черный мессия" Шака Кинга.

За статуэтку в номинации Лучшая актриса будут соревноваться:

  • Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)
  • Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей)
  • Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)
  • Фрэнсис МакДорманд (Земля кочевников)
  • Кэри Маллиган (Перспективная девушка).

За победу на Оскаре-2021 в номинации Лучший актер поборются:

  • Риз Ахмед (Звук металла)
  • Чедвик Боузман (посмертно, Ма Рейни: Мать блюза)
  • Энтони Хопкинс (Отец)
  • Гэри Олдмен (Манк)
  • Стивен Ян (Минар).

Церемонии будет предшествовать 90-минутное предварительное шоу, которое будет включать выступления пяти номинантов в категории Оригинальное песня, которые были заранее записаны на крыше нового Музея Киноакадемии в Лос-Анджелесе и в Исландии.

В ходе вручения на сцену выйдут как минимум 15 звездных гостей, которые объявят лауреатов. Среди них прошлогодние победители в лице Брэда Питта, Лори Дерн, Хоакина Феникса, Рене Зеллвегер и Пон Джун-хо, а также Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Риз Уизерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марли Мэтлин и Рита Морено.

Дополнение

"Оскар-2021" должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили к рассмотрению картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах.

Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.

Справка

Перенос "Оскара-2021" - четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провела вовремя из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м - из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м - из-за покушения на президента США Рональда Рейгана.

Посмотреть этот сообщение в Instagram

Сообщение, распространенный The Academy (@theacademy)

Посмотреть этот сообщение в Instagram

Сообщение, распространенный The Academy (@theacademy)

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы