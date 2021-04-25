Сегодня в США вручат премию Американской киноакадемии "Оскар-2021"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, поздно вечером в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии - Оскар. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт кинопремии.
Детали
В этом году церемония пройдет в измененном формате из-за пандемии коронавируса, а ее главная локация из Театра Долби переместится на главный железнодорожный вокзал Лос-Анджелеса Union Station.
Кроме того, продюсеры 93-й церемонии Оскар заранее сообщили, что она будет похожа на настоящий фильм: выступлениям лауреатов будет отведено больше времени, чем в предыдущие годы, а их защитные маски будут играть особую роль.
Хотя организаторы Оскара-2021 решили отказаться от использования связи типа Zoom и проводить вручение в традиционном формате, из-за пандемии право на посещение шоу будет только в номинантов, их гостей и ведущих.
Более того, для тех претендентов на награду, которые из-за коронавирусных ограничений не смогут прибыть в Лос-Анджелес, будут организованы локации в Европе - в Лондоне и Париже.
В этом году на победу в главной номинации Оскара - Лучший фильм - претендуют восемь картин:
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- "Манк" Дэвида Финчера
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- "Земля кочевников" Хлои Чжао
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- "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина
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- "Перспективная девушка" Эмеральд Феннел,
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- "Звук металла" Дариуса Мардера
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- "Отец" Флориана Зеллера
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- "Минар" Ли Айзека Чуна
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- "Иуда и черный мессия" Шака Кинга.
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За статуэтку в номинации Лучшая актриса будут соревноваться:
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- Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза)
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- Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей)
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- Ванесса Кирби (Фрагменты женщины)
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- Фрэнсис МакДорманд (Земля кочевников)
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- Кэри Маллиган (Перспективная девушка).
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За победу на Оскаре-2021 в номинации Лучший актер поборются:
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- Риз Ахмед (Звук металла)
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- Чедвик Боузман (посмертно, Ма Рейни: Мать блюза)
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- Энтони Хопкинс (Отец)
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- Гэри Олдмен (Манк)
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- Стивен Ян (Минар).
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Церемонии будет предшествовать 90-минутное предварительное шоу, которое будет включать выступления пяти номинантов в категории Оригинальное песня, которые были заранее записаны на крыше нового Музея Киноакадемии в Лос-Анджелесе и в Исландии.
В ходе вручения на сцену выйдут как минимум 15 звездных гостей, которые объявят лауреатов. Среди них прошлогодние победители в лице Брэда Питта, Лори Дерн, Хоакина Феникса, Рене Зеллвегер и Пон Джун-хо, а также Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Риз Уизерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марли Мэтлин и Рита Морено.
Дополнение
"Оскар-2021" должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили к рассмотрению картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах.
Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.
Справка
Перенос "Оскара-2021" - четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провела вовремя из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м - из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м - из-за покушения на президента США Рональда Рейгана.