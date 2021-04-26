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"Оскар-2021": оглашен лауреат премии за лучшую режиссуру

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Хлоя Чжао награждена премией "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020). Об этом было объявлено в воскресенье на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию ведет телеканал ABC, передает УНН.

Основные претенденты

На награду в данной категории также претендовали Эмиральды Феннел ("Девушка, подающий надежды", Promising Young Woman, 2020), Ли Айзек Чун ("Минар", Minari, 2020), Дэвид Финчер ("Манк", Mank, 2020) и Томас Винтенберг ("Еще по одной", Druk, 2020).

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Чжао родилась в Китае, но живет и работает в США. Она ранее получила премию Гильдии режиссеров США в ключевой номинации за работу над фильмом "Земля кочевников". Кроме того, Чжао была удостоена "Золотого глобуса" за лучшую режиссуру.

О фильме

Картина "Земля кочевников" повествует о женщине, оставшейся без работы и которая вынуждена скитаться по США. Лента была удостоена "Золотого глобуса" в номинации "Лучший драматический фильм", а также других престижных премий.

Контекст

Девяносто третяя церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа проходит через пандемии COVID-19 в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр Dolby на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и центральный железнодорожный вокзал Union Station.

"Оскар-2021" должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили к рассмотрению картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах.

Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.

Справка

Перенос "Оскара-2021" - четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провели вовремя из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м - за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м из-за покушения на президента США Рональда Рейгана.

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