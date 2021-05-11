У США відмовились транслювати премію "Золотий глобус" через расове питання

Цитата

“Ми продовжуємо вірити, що Асоціація іноземних журналістів, акредитованих при Голлівуді (саме її члени займаються визначенням володарів премії. — ред.) серйозно налаштована щодо масштабних реформ. Однак зміни такого роду вимагають часу і зусиль, і ми вважаємо, що асоціації потрібен час, щоб все зробити правильно”, — наголошується в повідомленні.

“Якщо організація здійснить свої наміри, ми сподіваємося, що можемо транслювати церемонію в 2023 році”, — додали в NBC. Хто буде транслювати вручення премій в 2022 році, поки невідомо.

Деталі

У лютому газета Los Angeles Times повідомила про повну відсутність в журі премії, що складається з 87 журналістів, темношкірих. Організатори обіцяли виправити це упущення і “зробити необхідні зміни” як в самій організації, так і “в індустрії в цілому”.

Довідково

Премія “Золотий глобус”, щорічно присуджується Асоціацією іноземних журналістів, акредитованих при Голлівуді, за престижністю поступається в США лише “Оскару”. Нагорода вручається за підсумками минулого року в більш ніж двох десятках категорій, що охоплюють кінематограф і телебачення.

Нагадаємо

Фільм “Земля кочівників” був удостоєний головних нагород Американської і Британської кіноакадемій, “Золотого глобуса”, а також Венеціанського кінофестивалю. Сама Хлоя Чжао стала другою — після Кетрін Бігелоу — в історії жінкою, що отримала режисерський “Оскар”.