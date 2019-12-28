В США открыли стрельбу по музыкантам во время съемки клипа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В США возле города Хьюстона группа неизвестных открыла стрельбу по молодым людям, которые снимали клип. Об этом сообщил шериф округа на своей странице в Twitter, передает УНН.
"В результате стрельбы пострадало не менее 8 человек. Группа латиноамериканских мужчин (в возрасте 20 лет) снимала музыкальное видео на парковке, когда неизвестные подозреваемые, возможно, проезжали мимо и открыли огонь по группе", - сообщил шериф.
Первоначально он заявил, что ранения получили четыре человека, двое из которых скончались на месте, а позже уточнил, что ранены шесть человек.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, опрашивает свидетелей и пострадавших. Всем раненным и травмированным оказывается помощь.
Напомним, в Торонто неизвестный выстрелил в полицейского.