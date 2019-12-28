У США відкрили стрілянину по музикантах під час зйомки кліпу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У США біля міста Х'юстона група невідомих відкрила стрілянину по молодих людях, які знімали кліп. Про це повідомив шериф округу на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"В результаті стрілянини постраждало щонайменше 8 осіб. Група латиноамериканських чоловіків (у віці 20 років) знімала музичне відео на парковці, коли невідомі підозрювані, можливо, проїжджали повз і відкрили вогонь по групі", - повідомив шериф.
Спочатку він заявив, що поранення отримали чотири людини, двоє з яких померли на місці, а пізніше уточнив, що поранено шістьох осіб.
Поліція встановлює обставини події, опитує свідків і потерпілих. Усім пораненим і травмованим надається допомога.
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