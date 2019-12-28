В Торонто неизвестный выстрелил в полицейского

Инцидент произошел в северной части города, когда патрульный остановил автомобиль для проверки. Как отмечает телеканал, водитель машины открыл по полицейскому огонь. Патрульный в ответ применил табельное оружие, однако водитель успел уехать с места происшествия. Полицейский не пострадал.

Позже полиция обнаружила местонахождение подозреваемого, который прятался в одном из жилых домов. Полицейские эвакуировали жителей соседних домов и перекрыли движение автотранспорта в районе, чтобы добраться до стрелка.

Напомним, в Донецкой области мужчина взял в заложницы летнюю женщину и требовал деньги.