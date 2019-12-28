В Торонто неизвестный выстрелил в полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Неизвестный открыл стрельбу по полицейскому в Торонто при попытке милиционера проверить у него документы. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV, передает УНН.
Инцидент произошел в северной части города, когда патрульный остановил автомобиль для проверки. Как отмечает телеканал, водитель машины открыл по полицейскому огонь. Патрульный в ответ применил табельное оружие, однако водитель успел уехать с места происшествия. Полицейский не пострадал.
Позже полиция обнаружила местонахождение подозреваемого, который прятался в одном из жилых домов. Полицейские эвакуировали жителей соседних домов и перекрыли движение автотранспорта в районе, чтобы добраться до стрелка.
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