В Торонто невідомий вистрілив в поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Невідомий відкрив стрілянину по поліцейському в Торонто при спробі правоохоронця перевірити у нього документи. Про це в п’ятницю повідомив телеканал CTV, передає УНН.
Інцидент стався в північній частині міста, коли патрульний зупинив автомобіль для перевірки. Як зазначає телеканал, водій машини відкрив по поліцейському вогонь. Патрульний у відповідь застосував табельну зброю, однак водій встиг виїхати з місця події. Поліцейський не постраждав.
Пізніше поліція виявила місцезнаходження підозрюваного, який ховався в одному з житлових будинків. Поліцейські евакуювали жителів сусідніх будинків і перекрили рух автотранспорту в районі, щоб дістатись до нападника.
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