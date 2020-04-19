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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 16049 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 22500 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 33452 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 59317 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 97890 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104588 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130309 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130086 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Актуальное
В США прошли протесты против карантина

В США прошли протесты против карантина

Киев  •  УНН

 • 23816 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В США прошли многочисленные акции протеста из-за противоэпидемических мероприятий. Люди вышли на улицы в штатах Огайо, Миннесота, Мичиган и Вирджиния. 18 апреля протестовали в Техасе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Участники требуют отмены противоэпидемических мероприятий.

Коронавирус сильно ударил по американской экономике. В течение последнего месяца 22 миллиона американцев потеряли работу.

Напомним, Трамп объявил, что карантин в США ослабят в три этапа.

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