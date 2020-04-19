В США прошли протесты против карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В США прошли многочисленные акции протеста из-за противоэпидемических мероприятий. Люди вышли на улицы в штатах Огайо, Миннесота, Мичиган и Вирджиния. 18 апреля протестовали в Техасе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Участники требуют отмены противоэпидемических мероприятий.
Коронавирус сильно ударил по американской экономике. В течение последнего месяца 22 миллиона американцев потеряли работу.
Напомним, Трамп объявил, что карантин в США ослабят в три этапа.