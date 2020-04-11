Трамп планує послабити карантин в США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що йому належить прийняти "найважливіше рішення в його житті" і послабити обмеження в країні, пов'язані з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Глава Білого дому має намір послабити обмежувальні заходи, пов'язані з епідемією коронавірусу. "І я сподіваюся, що це рішення буде правильним", - сказав Трамп під час прес-конференції у Вашингтоні.
Рішення може бути прийняте вже наступного вівторка, 14 квітня, за підсумками обговорення зі спеціально створеною експертною групою.
Нагадаємо, у США кількість інфікованих коронавірусом перевищила півмільйона людей.