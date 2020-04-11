У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила півмільйона людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У США загальна кількість інфікованих коронавірусом перевищила півмільйона чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані порталу Worldometer.
Станом на 4:20 за київським часом 11 квітня в Сполучених Штатах з початку пандемії виявлено 502876 носіїв SARS-CoV-2.
За інформацією на сайті Університету імені Джонса Хопкінса, цей показник становить 500399 людини.
Від наслідків коронавірусного захворювання померли 18637 чоловік. За останню добу в країні вперше померли більш ніж 2000 чоловік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, у США від коронавірусу померло понад 16,7 тис. людей.