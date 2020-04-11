В США количество инфицированных коронавирусом превысило полмиллиона человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46742 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55423 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69651 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69508 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98656 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79172 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101786 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105569 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130703 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130251 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108204 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Актуальное
В США количество инфицированных коронавирусом превысило полмиллиона человек

В США количество инфицированных коронавирусом превысило полмиллиона человек

Киев  •  УНН

 • 14213 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В США общее количество инфицированных коронавирусом превысило полмиллиона человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные портала Worldometer.

По состоянию на 4:20 по киевскому времени 11 апреля в Соединенных Штатах с начала пандемии выявлено 502876 носителей SARS-CoV-2.

По информации на сайте Университета имени Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 500399 человека.

От последствий коронавирусного заболевания умерли 18637 человек. За последние сутки в стране впервые умерли более 2000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, в США от коронавируса умерло более 16,7 тыс. человек.

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