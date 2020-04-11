В США количество инфицированных коронавирусом превысило полмиллиона человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В США общее количество инфицированных коронавирусом превысило полмиллиона человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные портала Worldometer.
По состоянию на 4:20 по киевскому времени 11 апреля в Соединенных Штатах с начала пандемии выявлено 502876 носителей SARS-CoV-2.
По информации на сайте Университета имени Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 500399 человека.
От последствий коронавирусного заболевания умерли 18637 человек. За последние сутки в стране впервые умерли более 2000 человек.
Напомним, ранее сообщалось, в США от коронавируса умерло более 16,7 тыс. человек.